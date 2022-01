“I pazienti con il Covid spesso non sono ricoverati a causa del virus”, dicono i medici degli ospedali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Una nuova indagine ha fatto emergere una realtà ben diversa da quella spesso raccontata in televisione: gran parte dei pazienti ricoverati, sebbene positivi al Covid, si trovano in ospedale per tutt’altri motivi. “Con” il Covid o “per” il Covid: una differenza sottile ma sostanziale che ha dominato la scena nel corso di tutta la prima L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Una nuova indagine ha fatto emergere una realtà ben diversa da quellaraccontata in televisione: gran parte dei, sebbene positivi al, si trovano in ospedale per tutt’altri motivi. “Con” ilo “per” il: una differenza sottile ma sostanziale che ha dominato la scena nel corso di tutta la prima L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

WRicciardi : la situazione negli ospedali e’ drammatica soprattutto per i pazienti oncologici i cui interventi chirurgici che sa… - RobertoBurioni : Forse non sapevate che i pazienti allergici spesso si curano con un 'vaccino', una terapia immunosoppressiva specif… - GiovaQuez : L'allarme della Fiaso sui posti letto: 'Registrato +32% di ricoveri nell’ultima settimana. Impegno per ospedali anc… - Mariann46409026 : RT @roseohara78: #azitromicina ha guarito dal Covid me e le mie sorelle nel 2020. Il mio medico l'ha prescritto, con altri farmaci a second… - genepinkmike : RT @roseohara78: #azitromicina ha guarito dal Covid me e le mie sorelle nel 2020. Il mio medico l'ha prescritto, con altri farmaci a second… -