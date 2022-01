Giacomo Urtis: ecco com’era prima degli interventi di chirurgia estetica (Di giovedì 13 gennaio 2022) Avete mai visto Giacomo Urtis prima dei ritocchini? Il concorrente del GFVip completamente diverso da oggi Giacomo Urtis al gfvipDa qualche anno Giacomo Urtis è diventato un vero e proprio personaggio televisivo. Nella sua vita è un noto chirurgo e proprio grazie a questo suo lavoro che è stato definito il medico estetico dei Vip. Da qualche settimana è entrato nella casa del Grande Fratello Vip e proprio nel reality che ha deciso di mettersi in gioco e di mostrare cosa si nasconde dietro la sua figura. Da quando appare in televisione lo abbiamo visto sempre con viso disteso e labbra ritoccate, ma lo avete mai visto da ragazzo? In una sua foto del passato è completamente irriconoscibile. leggi anche Diletta Leotta: ecco chi è al suo ... Leggi su formatonews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Avete mai vistodei ritocchini? Il concorrente del GFVip completamente diverso da oggial gfvipDa qualche annoè diventato un vero e proprio personaggio televisivo. Nella sua vita è un noto chirurgo e proprio grazie a questo suo lavoro che è stato definito il medico estetico dei Vip. Da qualche settimana è entrato nella casa del Grande Fratello Vip e proprio nel reality che ha deciso di mettersi in gioco e di mostrare cosa si nasconde dietro la sua figura. Da quando appare in televisione lo abbiamo visto sempre con viso disteso e labbra ritoccate, ma lo avete mai visto da ragazzo? In una sua foto del passato è completamente irriconoscibile. leggi anche Diletta Leotta:chi è al suo ...

Advertising

fanpage : #Gfvip, dopo le parole di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan, interviene l'ex di lei, Vito Fusco - VABBBAA : Cose che abbiamo capito da Giacomo urtis questa sera: 1 Fabrizio corona è bisessuale 2 parlare con Giacomo urtis è come parlare con tutti - VABBBAA : RT @Marizzita_: QUINDI GIACOMO URTIS HA LASCIATO SUA MOGLIE DOPO AVER INCONTRATO ALL'AEROPORTO FABRIZIO CORONA?! E SI È FATTO UNA STORIA C… - FraLauricella : @cmdotcom E poi la colpa è del Giudice cattivo che non lascia libero. Ma poi con chi ce l'ha? Sicuri che non parli… - VABBBAA : RT @edosenzaemoji: MA IN CHE CAZZO DI SENSO GIACOMO URTIS E FABRIZIO CORONA HANNO SCOPATO #GFVIP -