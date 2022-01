GFVip, Soleil lancia una bottiglia di vetro contro Alessandro. «Voi siete pazzi!» – Video (Di giovedì 13 gennaio 2022) Soleil - US Endemol Shine Pericoloso incidente nella casa del Grande Fratello Vip 6. Durante un momento di gioco, Soleil Sorge ha infatti lanciato una bottiglia di vetro contro Alessandro Basciano. Nella notte, i due si stavano facendo i “gavettoni” a vicenda. Ad un certo punto, la Sorge è arrivata in prossimità della cucina e, invece di spruzzare un po’ d’acqua, ha lanciato direttamente la bottiglia, che fortunatamente – pur rompendosi in mille pezzi – è caduta lontano da Basciano “No va beh, ma voi siete pazzi!“ ha esclamato Giacomo Urtis, sotto gli sguardi “preoccupati” degli altri presenti. L’accaduto non ha generato alcun tipo di attrito tra Soleil e ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 13 gennaio 2022)- US Endemol Shine Pericoloso incidente nella casa del Grande Fratello Vip 6. Durante un momento di gioco,Sorge ha infattito unadiBasciano. Nella notte, i due si stavano facendo i “gavettoni” a vicenda. Ad un certo punto, la Sorge è arrivata in prossimità della cucina e, invece di spruzzare un po’ d’acqua, hato direttamente la, che fortunatamente – pur rompendosi in mille pezzi – è caduta lontano da Basciano “No va beh, ma voi“ ha esclamato Giacomo Urtis, sotto gli sguardi “preoccupati” degli altri presenti. L’accaduto non ha generato alcun tipo di attrito trae ...

Advertising

GrandeFratello : Protagonista indiscussa della scorsa edizione di #GFVIP, questa sera Dayane tornerà nella Casa per regalare una gra… - GrandeFratello : Un'amicizia fortissima: si sono scelte con naturalezza, scoprendosi subito molto vicine. Soleil riceve la visita di… - fanpage : #Gfvip, Dayane rientra nella casa per fare una sorpresa alla sua amica del cuore Soleil - annangela_a : RT @adoroiltrashh: Soleil stava palesemente flirtando con Sophie Ma sapphie purtroppo è andata in tilt #gfvip #solphie - sonya70766316 : RT @TeamGianSole: Qualcuno ha fatto sogni erotici su Gianmaria qui? ?? #Giansole #Soleil #Gianmaria #Gfvip -