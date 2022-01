Esonero Shevchenko: la buona prova di San Siro può salvare l’ucraino (Di venerdì 14 gennaio 2022) Proseguono le riflessioni in casa Genoa sul possibile Esonero di Shevchenko: la buona prova di San Siro potrebbe salvare l’ucraino L’Esonero possibile di Andryi Shevchenko resta all’ordine del giorno in casa Genoa. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la prestazione gagliarda in Coppa Italia contro il Milan potrebbe consentire all’ucraino di ottenere qualche giorno di fiducia in più, quanto meno fino al prossimo match di campionato in programma lunedì. Nelle prossime ore le valutazioni della dirigenza del Grifone, con Labbadia sempre principale indiziato per l’eventuale sostituzione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Proseguono le riflessioni in casa Genoa sul possibiledi: ladi SanpotrebbeL’possibile di Andryiresta all’ordine del giorno in casa Genoa. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la prestazione gagliarda in Coppa Italia contro il Milan potrebbe consentire aldi ottenere qualche giorno di fiducia in più, quanto meno fino al prossimo match di campionato in programma lunedì. Nelle prossime ore le valutazioni della dirigenza del Grifone, con Labbadia sempre principale indiziato per l’eventuale sostituzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Telenord - Shevchenko già verso l'esonero: il Genoa valuta Ballardini e Maran per sostituirlo - CalcioNews24 : Esonero #Shevchenko: la buona prova di San Siro può salvare l’ucraino - MilanPress_it : THE (FIRST) LAST DANCE ??? #Shevchenko (in quarantena) e #Tassotti a San Siro per la prima volta da “avversari” L’… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Sky: '#Shevchenko vicino all'esonero! Nome inedito per il #Genoa' ? - news_mercato_ : #Genoa, #Shevchenko sempre più vicino all’esonero: contatti intensi con #Labbadia come sostituto -