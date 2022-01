Doc – Nelle tue mani 2 con Luca Argentero: trama e anticipazioni della nuova stagione sulla Rai (Di giovedì 13 gennaio 2022) Doc – Nelle tue mani 2 si prende finalmente il suo meritato posto nella prima serata di Rai1. L’attesa seconda stagione del medical drama che racconta le vicissitudini del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, prende il via giovedì 13 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa. A partire da oggi e per un totale di 8 avvincenti appuntamenti tornano le vicende del Doc più amato della televisione che ci mostreranno la sua continua ma lenta risalita verso la normalità. Scopri la trama e le anticipazioni dei primi due episodi di Doc – Nelle tue mani 2. Doc – Nelle tue mani 2: la prima puntata in onda giovedì 13 gennaio Doc – Nelle tue ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Doc –tue2 si prende finalmente il suo meritato posto nella prima serata di Rai1. L’attesa secondadel medical drama che racconta le vicissitudini del dottor Andrea Fanti, interpretato da, prende il via giovedì 13 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa. A partire da oggi e per un totale di 8 avvincenti appuntamenti tornano le vicende del Doc più amatotelevisione che ci mostreranno la sua continua ma lenta risalita verso la normalità. Scopri lae ledei primi due episodi di Doc –tue2. Doc –tue2: la prima puntata in onda giovedì 13 gennaio Doc –tue ...

