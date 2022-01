Covid, scoperto un sintomo raro: “Ha avuto un grosso impatto sulla mia autostima” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Oramai parlare di Covid è all’ordine del giorno, e di sintomi se ne conoscono dei più svariati, ma questo vi lascerà veramente a bocca aperta. Un uomo è convinto che il suo pene si sia accorciato a causa del virus. I medici che si sono occupati del caso lo hanno avvertito che gli effetti sul suo membro potrebbero essere irreversibili. L’uomo è rimasto anonimo, comunque si sa essere americano, intorno ai 30 anni; secondo quanto riportato dal ‘Mirror’ era nato abbastanza ‘dotato’, decisamente sopra la media. Adesso le sue dimensioni si sono ridotte a quelle nella media. Inutile dire che l’uomo è stato devastato dalla scoperta. LEGGI ANCHE => Malattie autoimmuni in costante aumento: ecco perché il cibo spazzatura ne è una causa Uno studio dell’Università di Londra, condotto su 3400 persone ha rivelato che, tra i 200 che avevano accusato i sintomi del ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Oramai parlare diè all’ordine del giorno, e di sintomi se ne conoscono dei più svariati, ma questo vi lascerà veramente a bocca aperta. Un uomo è convinto che il suo pene si sia accorciato a causa del virus. I medici che si sono occupati del caso lo hanno avvertito che gli effetti sul suo membro potrebbero essere irreversibili. L’uomo è rimasto anonimo, comunque si sa essere americano, intorno ai 30 anni; secondo quanto riportato dal ‘Mirror’ era nato abbastanza ‘dotato’, decisamente sopra la media. Adesso le sue dimensioni si sono ridotte a quelle nella media. Inutile dire che l’uomo è stato devastato dalla scoperta. LEGGI ANCHE => Malattie autoimmuni in costante aumento: ecco perché il cibo spazzatura ne è una causa Uno studio dell’Università di Londra, condotto su 3400 persone ha rivelato che, tra i 200 che avevano accusato i sintomi del ...

