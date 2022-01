Colloqui sulla crisi ucraina: per la Russia sono “vicolo cieco” (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Russia ha affermato che i Colloqui sulla crisi ucraina sono in un “vicolo cieco”. Mosca ha detto che non si è raggiunto un accordo sull’espansione della NATO verso est. Ha quindi minacciato conseguenze non specificate. Crescono i timori per una possibile guerra. Colloqui sulla crisi ucraina: cos’è successo? Si stanno per concludere i Colloqui Leggi su periodicodaily (Di giovedì 13 gennaio 2022) Laha affermato che iin un “”. Mosca ha detto che non si è raggiunto un accordo sull’espansione della NATO verso est. Ha quindi minacciato conseguenze non specificate. Crescono i timori per una possibile guerra.: cos’è successo? Si stanno per concludere i

