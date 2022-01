Uomini e donne, il Covid ferma anche Giulia De Lellis (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "Nonostante avessi fatto xxx tamponi rapidi, al primo molecolare fatto per sicurezza prima di tornare a lavorare sono risultata positiva". Giulia De Lellis comunica ai followers di essere in quarantena dopo aver scoperto la sua... Leggi su europa.today (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "Nonostante avessi fatto xxx tamponi rapidi, al primo molecolare fatto per sicurezza prima di tornare a lavorare sono risultata positiva".Decomunica ai followers di essere in quarantena dopo aver scoperto la sua...

Advertising

valeriafedeli : Il bilancio di genere è uno strumento per la trasparenza sulla destinazione delle risorse di bilancio e sul loro im… - robersperanza : Oggi @Fiaso_it quantifica in 48mila assunzioni a tempo indeterminato che la legge di bilancio potrà garantire per i… - AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - m4rkrenton : quando dico che lavoro in un ufficio di sole donne la reazione è sempre '??????' 'chissà che clima' 'uuuuh vi scannere… - conamorechiara : Tu immagina dire un stronzata del genere quando le donne si stanno *comunque* vaccinando nonstante la vaccinazione… -