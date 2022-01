“Transizione, poi convivenza con il virus”: leggere bene le parole di Fauci (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen – Di previsioni rivelatesi del tutto errate, negli ultimi due anni, ne abbiamo sentite sin troppe. Un coacervo informe di valutazioni e supposizioni che ha confuso le idee a tutti, senza garantire la certezza della luce in fondo al tunnel. Questo caos aveva però un elemento di giunzione: l’allarmismo. Ora, lentamente, tutto si sta capovolgendo e si vira verso un altro punto di raccordo: la rassicurazione. E non ci riferiamo alle contraddizioni che continuano ad albergare nella casa di marzapane degli esperti di casa nostra, ma a quanto inizia a trapelare dalle sedi internazionali. L’ultima, piuttosto significativa, uscita in tal senso arriva da oltreoceano. Anthony Fauci, immunologo e consigliere della Casa Bianca per il Covid, fa sapere agli Stati Uniti – e per esteso al mondo – che la convivenza con il virus è alle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen – Di previsioni rivelatesi del tutto errate, negli ultimi due anni, ne abbiamo sentite sin troppe. Un coacervo informe di valutazioni e supposizioni che ha confuso le idee a tutti, senza garantire la certezza della luce in fondo al tunnel. Questo caos aveva però un elemento di giunzione: l’allarmismo. Ora, lentamente, tutto si sta capovolgendo e si vira verso un altro punto di raccordo: la rassicurazione. E non ci riferiamo alle contraddizioni che continuano ad albergare nella casa di marzapane degli esperti di casa nostra, ma a quanto inizia a trapelare dalle sedi internazionali. L’ultima, piuttosto significativa, uscita in tal senso arriva da oltreoceano. Anthony, immunologo e consigliere della Casa Bianca per il Covid, fa sapere agli Stati Uniti – e per esteso al mondo – che lacon ilè alle ...

