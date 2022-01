Simone Inzaghi prima della Supercoppa: “Vincere per i nostri tifosi” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il primo trofeo della sua avventura interista è a portata di mano. L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver preso il primo posto della classifica di Serie A, vuole alzare al cielo la Supercoppa Italiana contro gli acerrimi rivali della Juventus. Il tecnico dei nerazzurri non si fida dei prossimi avversari e ha tracciato la strada per i suoi. Simone Inzaghi prima di Inter-Juventus Ecco le parole del tecnico dei nerazzurri in conferenza stampa: “Adesso il presidente c’è fisicamente ma in tutti questi mesi l’ho sempre sentito molto vicino perché mi siamo sempre scritti prima e dopo le partite. Adesso speriamo di fare una grande gara per lui, i nostri tifosi e l’intera società. Ho ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il primo trofeosua avventura interista è a portata di mano. L’Inter di, dopo aver preso il primo postoclassifica di Serie A, vuole alzare al cielo laItaliana contro gli acerrimi rivaliJuventus. Il tecnico dei nerazzurri non si fida dei prossimi avversari e ha tracciato la strada per i suoi.di Inter-Juventus Ecco le parole del tecnico dei nerazzurri in conferenza stampa: “Adesso il presidente c’è fisicamente ma in tutti questi mesi l’ho sempre sentito molto vicino perché mi siamo sempre scrittie dopo le partite. Adesso speriamo di fare una grande gara per lui, ie l’intera società. Ho ...

