Selvaggia Lucarelli, vergognoso attacco alla Santanchè. E il web insorge: «Vergogna» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) vergognoso attacco di Selvaggia Lucarelli. La giornalista sul suo profilo Twitter ha scritto "Filtri d'Italia". Sotto il commento c'è una foto che Daniela Santanchè ha pubblicato nei giorni scorsi su Instagram. Un post che è stato criticato duramente dal web. Scrive un utente: «Trovo che questo tweet sia una caduta di stile oltre che un potenziale autogol». E un altro osserva: «… pensavo che i tempi dell'asilo fossero finiti da un pezzo! Perché poi rompete i maroni con il body-shaming, ma siete i primi a fa sti commenti da q.i. altissimo!». E un altro ancora puntualizza: «È giusto ironizzare sull'aspetto fisico di una persona? La serietà e la professionalità del giornalista, che fine hanno fatto?». E un altro: «Vergogna». Lucarelli e le critiche del web E un altro ...

RobertoBurioni : Giusta riflessione di Selvaggia Lucarelli. - Adessoperodormi : Selvaggia Lucarelli Blog - Non è giornalista professionista Bè direi di ritwittare come se non ci fosse un domani - SecolodItalia1 : Selvaggia Lucarelli, vergognoso attacco alla Santanchè. E il web insorge: «Vergogna» - Novizio60 : RT @_DAGOSPIA_: SELVAGGIA LUCARELLI METTE IN FILA TUTTO QUELLO CHE NON TORNA NELLA VERSIONE DI DJOKOVIC - pengueraffaele : Selvaggia Lucarelli: “Djokovid” pensa di farci fessi” -