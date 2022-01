-Sanremo 2022 | tutte le donne che accompagnano Amadeus

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Festival diinizierà il 1 Febbraio e terminerà il 5 Febbraioe al timone ci sarà per il terzo anno. Al suo fianco non sarà presente il suo amico Fiorello che ha scelto di non partecipare al tris Sanremese. Per questo la settantaduesima edizione sarà esaltata dalle quote rosa. Ci saranno 5 co-conduttrici che accompagneranno il padrone di casa all’interno della gara in cui sarà eletta la migliore canzone del Festival.: i nomi dei cantanti in gara: chi sono le cinque co-conduttrici? Sara l’affascinante Ornella Muti che aprirà il Festival dinumero settantadue martedi 1 febbraio, poi nell’ordine delle serate ci saranno: Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta ...