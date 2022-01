Saldi invernali: il momento di comprare uno shearling (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Acquistare una giacca montone ai Saldi? Si rivela un’idea vincente. Prima di tutto perché, essendo appena iniziato l’inverno, sono ancora tanti i giorni di freddo davanti a noi. E questo capo di reminiscenza Anni 70 e 80 è uno dei capispalla più caldi del guardaroba. Poi anche perché questa stagione lo shearling sta vivendo una seconda giovinezza, confermandosi tra i pezzi più di tendenza sia in passerella che tra le influencer. Come scovare l’affare? Dando un’occhiata nella sezione Saldi delle principali boutique online, tra griffe prestigiose e marchi meno conosciuti. Leggi su amica (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Acquistare una giacca montone ai? Si rivela un’idea vincente. Prima di tutto perché, essendo appena iniziato l’inverno, sono ancora tanti i giorni di freddo davanti a noi. E questo capo di reminiscenza Anni 70 e 80 è uno dei capispalla più caldi del guardaroba. Poi anche perché questa stagione losta vivendo una seconda giovinezza, confermandosi tra i pezzi più di tendenza sia in passerella che tra le influencer. Come scovare l’affare? Dando un’occhiata nella sezionedelle principali boutique online, tra griffe prestigiose e marchi meno conosciuti.

