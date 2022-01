Quirinale: Bersani, 'Draghi in pole position ma va cercata alternativa' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Draghi è sicuramente in pole position per il Quirinale, pur con tutte le subordinate del caso. Il punto è un altro: vogliamo dirlo che andrebbe cercata un'alternativa?" Lo afferma Pier Luigi Bersani, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "La verità -aggiunge- è che siamo incartati sia sui nomi che sui criteri e ci vorrebbe la mossa del cavallo, provare a metterci dal punto di vista di quello che si aspettano le persone comuni. Io penso questo: dobbiamo puntare su una persona seria, competente, che non si faccia portare a messa, come diciamo in Emilia (cioè che non si faccia condizionare, ndr). Uno che possa esercitare un po' di autorità morale. Queste figure esistono. Per intenderci, cito una persona che non c'è più: l'ex presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "è sicuramente inper il, pur con tutte le subordinate del caso. Il punto è un altro: vogliamo dirlo che andrebbeun'?" Lo afferma Pier Luigi, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "La verità -aggiunge- è che siamo incartati sia sui nomi che sui criteri e ci vorrebbe la mossa del cavallo, provare a metterci dal punto di vista di quello che si aspettano le persone comuni. Io penso questo: dobbiamo puntare su una persona seria, competente, che non si faccia portare a messa, come diciamo in Emilia (cioè che non si faccia condizionare, ndr). Uno che possa esercitare un po' di autorità morale. Queste figure esistono. Per intenderci, cito una persona che non c'è più: l'ex presidente ...

