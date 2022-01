Paura a Ostia: schianto tra bus e macchina, il pullman finisce sul marciapiede (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Erano le 16.30 di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, quando un autobus e una macchina si sono scontrati a Ostia. Il pullman ha sbandato ed è finito sul marciapiedi. Fortunatamente non risultano esserci feriti, anche se la Paura è stata tanta e l’impatto è stato davvero importante. Incidente a Ostia: cosa è accaduto L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 circa e ha visto coinvolti un autobus della linea 01 e una macchina Peugeot 3008. La zona è poco prima di piazza Gasparri, nello specifico all’incrocio tra via Enea Picchio, via delle Ancore e via Umberto Grosso. in base alle prime ricostruzioni pare che il pullman stesse percorrendo via Enea Picchio quando l’automobile è giunta da via delle Ancore. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Erano le 16.30 di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, quando un autobus e unasi sono scontrati a. Ilha sbandato ed è finito sul marciapiedi. Fortunatamente non risultano esserci feriti, anche se laè stata tanta e l’impatto è stato davvero importante. Incidente a: cosa è accaduto L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 circa e ha visto coinvolti un autobus della linea 01 e unaPeugeot 3008. La zona è poco prima di piazza Gasparri, nello specifico all’incrocio tra via Enea Picchio, via delle Ancore e via Umberto Grosso. in base alle prime ricostruzioni pare che ilstesse percorrendo via Enea Picchio quando l’automobile è giunta da via delle Ancore. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia ...

