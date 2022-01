Naufragio Concordia, la telefonata tra il comandante Schettino e De Falco, comandante della Capitaneria di porto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'audio divenne virale nel periodo del tragico Naufragio della nave da crociera avvenuto all'Isola del Giglio il 13 gennaio 2012 12 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'audio divenne virale nel periodo del tragiconave da crociera avvenuto all'Isola del Giglio il 13 gennaio 2012 12 gennaio 2022

Advertising

GrossetoNotizie : “Per non dimenticare”: un convegno per il decimo anniversario del naufragio della Concordia - SkyTG24 : Naufragio della Costa Concordia, il comandante de Falco a Sky TG24: 'Rifarei tutto'. VIDEO - ilGiunco : Decennale naufragio Concordia, il sindaco: «Il Giglio non dimentica, ma guarda al futuro» - - infoitinterno : 13 gennaio 2012: 10 anni fa il naufragio della Costa Concordia – LA FOTOGALLERY - infoitinterno : Costa Concordia, quanto è costato il recupero della nave dopo il naufragio? -