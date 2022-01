Manila Nazzaro ha infranto il regolamento del GF Vip

Leggi su biccy

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ogni volta che i gieffini escono dalla mystery room dopo le nomination, Alfonso Signorini ricorda loro di non rivelare nessun voto ai concorrenti immuni, così da non influenzare le loro votazioni in confessionale.però deve essersi scordata questa regola, perché lunedì scorso poco prima della fine della puntata ha fatto uno scivolone. Rientrata nel salone la Miss Italia si è seduta accanto a Katia Ricciarelli che la ha chiesto come fossero andate le nomination palesi. Lasenza farsi troppi problemi – a bassa voce- ha spifferato tutto quello che è successo nella mystery. I telespettatori di Canale 5 non se ne sono accorti perché in onda c’era la pubblicità, ma chi ha seguito Mediaset Extra ha visto tutto. “Chi è stato votato adesso? Miriana da Sole, Soleil da Miriana. Soleil ha preso il voto anche da Manuel, boh ...