Gazzetta_it : La Wierer rompe l’incantesimo: terza nella Sprint a Ruhpolding #biathlon -

La Gazzetta dello Sport

La sfortuna è finita, l'incantesimo è rotto: al momento giusto, forse. La forma sta decollando infatti. Stavolta a Ruhpolding, in Germania, Dorotheaè riuscita a salire per la prima volta in stagione sul podio di Coppa del Mondo. A tre settimane dai Giochi di Pechino, la tricampionessa mondiale ed ex regina di Coppa del Mondo ha chiuso ...La sfortuna è finita, l'incantesimo è rotto: al momento giusto, forse. La forma sta decollando infatti. Stavolta a Ruhpolding, in Germania, Dorotheaè riuscita a salire per la prima volta in stagione sul podio di Coppa del Mondo. A tre settimane dai Giochi di Pechino, la tricampionessa mondiale ed ex regina di Coppa del Mondo ha chiuso ...