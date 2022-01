Inter-Juventus, le formazioni ufficiali della Supercoppa: ecco le scelte di Inzaghi e Allegri (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le formazioni ufficiali di Inter-JuventusInter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Lautaro. Juventus (4-4-2): Perin; De... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ledi(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Lautaro.(4-4-2): Perin; De...

Advertising

Inter : ??? | BARE ? La Supercoppa, l'Inter, i tifosi... ?? Leggi l'intervista completa ?? - Inter : ? | #SupercoppaFrecciarossa ?? The Sound of Inter: squadra in campo con una maglia speciale ?? Vuoi scoprire tutti i… - GoalItalia : Inter e Juventus: a voi ?? #InterJuve #SupercoppaItaliana - tcm24com : Formazioni Ufficiali: Inter-Juventus #Inter #Juventus #Supercoppa - gilnar76 : Bonolis: «Inter-Juve partita secca. Favorita? Non esistono nel calcio» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -