Google Maps, novità in arrivo su Roma: nuove mappe dettagliate con info su marciapiedi e strisce pedonali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Google, Roma. Le mappe saranno ancora più precise, minuziose, irte di particolari. La visione virtuale e geolocalizzante della città diverrà un'esperienza vivida e precisa. Tra i dettagli previsti: marciapiedi, strisce pedonali, isole pedonali, forma, larghezza delle strade, addirittura pendenza. Questo sono solamente alcune delle innovative funzionalità che le mappe di Google Maps metteranno presto a disposizione degli utenti internet. Ecco che le nuove "estensioni" approdano nel nostro Paese dopo il lancio negli Stati Uniti. Roma sarà, di fatto, la prima città italiana in cui sarà possibile sfruttare al massimo le nuove funzionalità di Google

