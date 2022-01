Foschi: «Chi prende Amrabat fa un affare. Dybala? La Juve sbaglia…» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lo storico procuratore Rino Foschi ha parlato del calciomercato in Italia Rino Foschi, storico agente italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del calciomercato in Serie A. AFFARI – «Chi prende Amrabat fa un affare: si rifarà. Visto Barak? Sembrava perso, invece a Verona sta dimostrando che merita una grande». Dybala – «La Juve sbaglia a mollarlo. Da trequartista è ancora tra i migliori in Europa. Ha avuto dei problemi fisici, ma si riprenderà. Merita fiducia. Non bisogna guardare troppo ai soldi in questi casi». ATTACCANTE Juve – «Leggo di Scamacca, ok. Ma 40 milioni… Sbagliano, poi, se cercano il sostituto di Chiesa. Kulusevski strappa meno, ma ha fisico e tecnica per fare la differenza all’ala. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lo storico procuratore Rinoha parlato del calciomercato in Italia Rino, storico agente italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del calciomercato in Serie A. AFFARI – «Chifa un: si rifarà. Visto Barak? Sembrava perso, invece a Verona sta dimostrando che merita una grande».– «Lasbaglia a mollarlo. Da trequartista è ancora tra i migliori in Europa. Ha avuto dei problemi fisici, ma si rirà. Merita fiducia. Non bisogna guardare troppo ai soldi in questi casi». ATTACCANTE– «Leggo di Scamacca, ok. Ma 40 milioni… Sbagliano, poi, se cercano il sostituto di Chiesa. Kulusevski strappa meno, ma ha fisico e tecnica per fare la differenza all’ala. ...

