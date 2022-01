Fauci prevede che 'Omicron colpirà tutti'. Oms: 'Servono i nuovi vaccini' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il covid e le sue varianti si diffondono velocemente in Europa. In Francia sono stati registrati ufficialmente 370mila casi in un giorno ma potrebbero essere molti di più, secondo il ministero della ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il covid e le sue varianti si diffondono velocemente in Europa. In Francia sono stati registrati ufficialmente 370mila casi in un giorno ma potrebbero essere molti di più, secondo il ministero della ...

mauro_zzz : RT @SiamolaGente: Da una parte Fauci che prevede ineludibilmente il contagio per quasi tutti (pertanto vaccinatevi) dall’altra Ricciardi ch… - GalassiaReti : L’OMS prevede che entro due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla nuova variante del Covid. L’esper… - JHajji85 : RT @SiamolaGente: Da una parte Fauci che prevede ineludibilmente il contagio per quasi tutti (pertanto vaccinatevi) dall’altra Ricciardi ch… - SiamolaGente : Da una parte Fauci che prevede ineludibilmente il contagio per quasi tutti (pertanto vaccinatevi) dall’altra Riccia… -