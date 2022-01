“È arrivato il momento di dirlo”. Alberto e Speranza di Temptation Island, colpo di scena clamoroso (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Brutta notizia per i fan della coppia di ‘Temptation Island’ composta da Alberto Maritato e Speranza Capasso. Ormai il matrimonio era ad un passo, infatti lui le aveva fatto una proposta da sogno proprio un anno fa, quindi nel gennaio del 2021. Ma improvvisamente qualcosa è andato storto fino ad arrivare alla separazione definitiva, ufficializzato dalla donna. Insieme hanno vissuto 18 anni di amore, contraddistinti anche da momenti di pausa e tensione, ma nessuno immaginava una fine del genere. Proprio a causa della trasmissione di Canale 5 Alberto Maritato e Speranza Capasso si erano momentaneamente allontanati, dopo che l’uomo si era decisamente avvicinato troppo alla tentatrice Nunzia. Entrambe le donne avevano poi deciso di non proseguire con lui, il quale era dunque rimasto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Brutta notizia per i fan della coppia di ‘’ composta daMaritato eCapasso. Ormai il matrimonio era ad un passo, infatti lui le aveva fatto una proposta da sogno proprio un anno fa, quindi nel gennaio del 2021. Ma improvvisamente qualcosa è andato storto fino ad arrivare alla separazione definitiva, ufficializzato dalla donna. Insieme hanno vissuto 18 anni di amore, contraddistinti anche da momenti di pausa e tensione, ma nessuno immaginava una fine del genere. Proprio a causa della trasmissione di Canale 5Maritato eCapasso si erano momentaneamente allontanati, dopo che l’uomo si era decisamente avvicinato troppo alla tentatrice Nunzia. Entrambe le donne avevano poi deciso di non proseguire con lui, il quale era dunque rimasto ...

