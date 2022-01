Dia confisca beni per 7 milioni a imprenditore dei Nebrodi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dia confiscati beni per 7mln a un imprenditore dei Nebrodi. Truffa e usura all’ombra della mafia dei pascoli. Dia confisca beni per 7 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione investigativa antimafia a un imprenditore dell’area dei Nebrodi, nel Messinese, attivo nel settore della macellazione e commercializzazione di pellame. E’ ritenuto – sulla base Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Diatiper 7mln a undei. Truffa e usura all’ombra della mafia dei pascoli. Diaper 7di euro sono statiti dalla Direzione investigativa antimafia a undell’area dei, nel Messinese, attivo nel settore della macellazione e commercializzazione di pellame. E’ ritenuto – sulla base

Advertising

RadioVoceVicina : Messina, Dia confisca beni per 7 milioni ad imprenditore - rugiada71 : RT @MediasetTgcom24: Messina, Dia confisca beni per 7 milioni a imprenditore #dia - MediasetTgcom24 : Messina, Dia confisca beni per 7 milioni a imprenditore #dia - comunicalonews : La Dia ha eseguito in provincia di Messina un decreto di confisca beni emesso dalla Corte di Appello peloritana. E'… - luigiasero : Messina, Dia confisca beni per 7 mln euro a imprenditore -

Ultime Notizie dalla rete : Dia confisca Usura tra i pascoli dei Nebrodi, confisca da sette milioni di euro MESSINA - La Dia di Messina ha eseguito in provincia di Messina un decreto di confisca beni emesso dalla Corte di Appello peloritana di circa 7 milioni di euro, riconducibile ad un imprenditore dell'area nebroidea ...

Messina, Dia confisca beni per 7 mln euro a imprenditore La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito in provincia di Messina un decreto di confisca beni emesso dalla Corte di Appello peloritana. Si tratta di un ingente patrimonio dal ...dalla Dia e ...

Messina, Dia confisca beni per 7 milioni a imprenditore TGCOM Beni per 7 mln di euro confiscati ad un imprenditore messinese Il provvedimento nei confronti di un imprenditore del settore della macellazione e commercializzazione di pellame, considerato vicino ad ambienti mafiosi dei clan «nebroidei» e «tortoriciani» ...

Usura, confermata in appello confisca da 7 milioni a imprenditore messinese Si tratta di un ingente patrimonio, del valore di circa 7 milioni di euro, riconducibile a un imprenditore dell’area nebroidea della provincia, operante nel ...

MESSINA - Ladi Messina ha eseguito in provincia di Messina un decreto dibeni emesso dalla Corte di Appello peloritana di circa 7 milioni di euro, riconducibile ad un imprenditore dell'area nebroidea ...La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito in provincia di Messina un decreto dibeni emesso dalla Corte di Appello peloritana. Si tratta di un ingente patrimonio dal ...dallae ...Il provvedimento nei confronti di un imprenditore del settore della macellazione e commercializzazione di pellame, considerato vicino ad ambienti mafiosi dei clan «nebroidei» e «tortoriciani» ...Si tratta di un ingente patrimonio, del valore di circa 7 milioni di euro, riconducibile a un imprenditore dell’area nebroidea della provincia, operante nel ...