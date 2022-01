DelFes Avellino | rinforzo per il reparto esterni | ecco Matteo Caridà

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVolto nuovo in casa, la società ha ingaggiatola nota ufficiale: “L’ASDcomunica di aver raggiunto l’accordo con il play-guardia. Cestista capitolino classe 1995, ha iniziato la stagione agonistica 2021/2022 nel campionato di serie C Gold al Pescara Basket. Giocatore dotato di buone caratteristiche individuali e tecniche è specialista nel tiro dalla lunga distanza. Il cestista si aggregherà alla rosa della prima squadra allenata da coach Giovanni Benedetto ed andrà a rinforzare il. Ha già avuto esperienze nel campionato di serie B vestendo le maglie di Porto Sant’Elpidio nella stagione 2015/2016. Nel 2019 la ...

Domenica 9 gennaio 2022 non arriverà il terzo successo consecutivo della DelFes. Avellino, come noto, non scenderà in campo. Troppi casi Covid-19 nella squadra avversaria e partita rinviata.