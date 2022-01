Covid: Veneto, scendono nuovi casi e dati ospedalieri (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Scende la curva dei nuovi contagi in Veneto, con 19.811 casi nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto agli oltre 21 mila registrati ieri, con il totale oltre quota 800 mila (812.561). Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Scende la curva deicontagi in, con 19.811nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto agli oltre 21 mila registrati ieri, con il totale oltre quota 800 mila (812.561). Il ...

