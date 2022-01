Covid oggi Piemonte, 17.140 contagi e 16 morti: bollettino 12 gennaio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 17.140 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 12 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 16 morti. Tasso di positività al 17,3% su 99.388 tamponi eseguiti, di cui 83.303 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 147, uno in meno rispetto a ieri, mentre quelli nei reparti ordinari Coronavirus sono 1.934, 23 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 154.733. Da inizio pandemia nella Regione sono morte 12.207 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 17.140 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 122022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 16. Tasso di positività al 17,3% su 99.388 tamponi eseguiti, di cui 83.303 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 147, uno in meno rispetto a ieri, mentre quelli nei reparti ordinari Coronavirus sono 1.934, 23 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 154.733. Da inizio pandemia nella Regione sono morte 12.207 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

