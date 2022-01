Covid e sport | protocollo | stop con 35% positivi | tamponi e uso Ffp2

(Di mercoledì 12 gennaio 2022), ilpresentato dalla sottosegretaria Valentina Vezzali alla Conferenza Stato-Regione – e su cui si è trovata l’intesa – prevede al terzo punto e a quanto apprende l’Adnkronos che “con il raggiungimento di un numero disuperiore al 35% dei componenti del Gruppo Atleti venga bloccato l’intero Gruppo Squadra”. Ilaveva come premessa il fatto che fosse “necessario trovare delle regole sicure e condivise da tutte le amministrazioni, centrali e territoriali, per assicurare parità di trattamento e dare certezza al prosieguo delle attivitàive”. Nelle proposte del documento si spiegava che “sono necessarie misure temporanee specifiche, da adattare comunque in considerazione dello scenario epidemiologico dei singoli territori e nazionale, che ...

Ritiro sospeso per un caso. È quanto è capitato alla Jumbo - Visma, la squadra di Van Aert, Dumoulin, Roglic e Affini: uno dei team più forti del mondo. La formazione olandese, che giusto martedì aveva organizzato la ...PARMA - Gianluigi Buffon è guarito dale torna a disposizione del Parma . Lo ha comunicato il club gialloblù su Twitter, condividendo una foto dell'ex capitano della Juventus e il messaggio: "Quando finalmente il tampone è negativo, ...Ecco la bozza del nuovo protocollo anti-Covid portato dalla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, alla Conferenza Stato-Regioni, in corso per fissare le regole per la prosecuzione del Campio ...Per l'assessore regionale allo Sport “diventa prioritaria l’uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale delle aziende sanitarie locali per evitare valutazioni differenti e che finisco ...