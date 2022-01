Beautiful anticipazioni | Thomas in preda alle allucinazioni è delirio

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ancora una voltadicontinua ad essere ossessionato da una donna. Questo lo porterà ad avere delle. L’instabilità mentale dell’uomo preoccupa molti telespettatori, visto che sta toccando il fondo in merito alla sua infinita ossessione.disi mostra sempre sofferente, quando si trova in solitudine, ma fra la gente riesce a non far comprendere il suo stato d’animo. Non tutti riescono a dargli fiducia, anzi, una persona in particolare sembra aver capito cosa gli sta succedendo. Matthew Atkinson ,, ad un evento cinematografico (GettyImages)All’interno della soap opera le strade fra l’uomo e la donna per cui è ossessionato, Hope Logan, sembrano essere state delineate e divise. Infatti, fra di loro vi è Liam, che ...