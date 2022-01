(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Air Spail recesso contrattuale. Sarà la ditta Co.Ge.Pa. a continuare ipresso l’infrastruttura di via Fariello. Il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta della società e concesso il controllo giudiziario. Una decisione che sospende l’interdittiva antimafia che pendeva sulla ditta appaltatrice. L’Air Spa, che attendeva una decisione dallo scorso 5 ottobre e nelle more aveva rescisso il contratto per il perdurare della causa ostativa, in seguito al pronunciamento del Tribunale hato il recesso contrattuale. A prevalere sulla decisione, arrivata nella giornata di oggi, la volontà di riprendere quanto prima i, fermi da inizio agosto 2021 ovvero da quando Co.Ge.Pa. – già destinataria ad ottobre e a dicembre 2020 di due interdittive della Prefettura di Napoli e ...

Advertising

anteprima24 : ** #Autostazione, #Air revoca la rescissione: 72 giorni per completare i lavori ** - Orticalab : Il cantiere è fermo dal 31 luglio scorso, da quando il Consiglio di Stato, ha bloccato definitivamente la ditta. Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostazione Air

Irpinia Post

Avellino .Spa revoca il recesso contrattuale. Sarà la ditta Co. Ge. Pa. a continuare i lavori presso l'infrastruttura di via Fariello. Il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta della ...Gli uffici dell'sono al lavoro per trovare una soluzione dopo aver già rescisso il contratto ... 'L'è diventata un'odissea, speriamo davvero che si concluda a breve perchè così ne ...Autostazione, Air Spa revoca il recesso contrattuale. Sarà la ditta Co.Ge.Pa. a continuare i lavori presso l’infrastruttura di via Fariello. Il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta della societ ...Autostazione, Air Spa revoca il recesso contrattuale. Sarà la ditta Co.Ge.Pa. a continuare i lavori presso l’infrastruttura di via Fariello. Il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta della societ ...