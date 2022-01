ATP Sydney 2022, Lorenzo Sonego domina Sebastián Báez e accede ai quarti di finale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Missione compiuta per Lorenzo Sonego. Il torinese (n.27 del mondo) ha vinto l’incontro valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Sydney (Australia). Un netto 6-2 6-3 per l’azzurro contro il giovane argentino Sebastián Báez (n.95 del ranking). Un match nel quale Sonego ha gestito con autorevolezza le varie fasi, facendo calare il sipario dopo 1 ora e 21 minuti di gioco. Una prestazione brillante per l’allievo di Gipo Arbino che continua dunque la sua avventura in questo torneo. Nei quarti di finale Sonego affronterà il russo Aslan Karatsev (testa di serie n.1). Il n.20 del ranking ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic (n.78 ATP) per 7-5 6-4. Sarà un incontro difficile per l’italiano, considerati le qualità ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Missione compiuta per. Il torinese (n.27 del mondo) ha vinto l’incontro valido per gli ottavi didell’ATP di(Australia). Un netto 6-2 6-3 per l’azzurro contro il giovane argentino(n.95 del ranking). Un match nel qualeha gestito con autorevolezza le varie fasi, facendo calare il sipario dopo 1 ora e 21 minuti di gioco. Una prestazione brillante per l’allievo di Gipo Arbino che continua dunque la sua avventura in questo torneo. Neidiaffronterà il russo Aslan Karatsev (testa di serie n.1). Il n.20 del ranking ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic (n.78 ATP) per 7-5 6-4. Sarà un incontro difficile per l’italiano, considerati le qualità ...

