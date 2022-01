Aston Villa, Digne a un passo: accordo raggiunto con l’Everton (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Aston Villa a un passo da Lucas Digne. Il terzino francese vicino alla firma con il nuovo club: beffate le italiane Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’Aston Villa confida di chiudere oggi l’arrivo di Lucas Digne. Giornata chiave per il terzino, accostato nelle scorse settimane anche a Inter e Juventus. L’Aston Villa avrà un nuovo contatto diretto con l’Everton nelle prossime ore, ma l’accordo è già stato raggiunto. Il francese dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022)a unda Lucas. Il terzino francese vicino alla firma con il nuovo club: beffate le italiane Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’confida di chiudere oggi l’arrivo di Lucas. Giornata chiave per il terzino, accostato nelle scorse settimane anche a Inter e Juventus. L’avrà un nuovo contatto diretto connelle prossime ore, ma l’è già stato. Il francese dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

