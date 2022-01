Ascolti 11 gennaio 2022, la Meraviglia è Sissi. Boom Vita in diretta, Uomini e donne super (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ascolti del 11 gennaio 2022. In prima serata su Canale5 il gran finale della serie tv Sissi ha emozionato 3.201.000 spettatori. Share 14,4%. Su Rai1 Meraviglie, la terza puntata del programma di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 gennaio 2022)del 11. In prima serata su Canale5 il gran finale della serie tvha emozionato 3.201.000 spettatori. Share 14,4%. Su Rai1 Meraviglie, la terza puntata del programma di ...

Advertising

mahonoangel : RT @fashionsoaptv: ?Ragazze! Love is in the air 2 tocca per la prima volta 2 milioni di telespettatori!?????? ??Record per la soap di Eda, Serk… - Teleblogmag : L'ultimo appuntamento con #sissi vince la prima serata #Ascoltitv in netto calo #meraviglie Iscriviti gratuitament… - gangeri_roberta : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di martedì #11gennaio ?? - infoitcultura : Ascolti tv martedì 11 gennaio 2022: Meraviglie, Sissi, Back to school - roberta_gangeri : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di martedì #11gennaio ?? -