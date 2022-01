Alberto Matano è gay? I telespettatori si dividono, ma poi esce questa foto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Intorno alla vita sentimentale e privata di Alberto Matano c’è sempre un grande interesse da parte del pubblico. Adesso ci si chiede se sia o meno gay dopo questa foto. Alberto Matano è uno dei volti più amati dal pubblico televisivo italiano. Ogni giorno entra nelle case del pubblico con La Vita in Diretta, dove Leggi su youmovies (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Intorno alla vita sentimentale e privata dic’è sempre un grande interesse da parte del pubblico. Adesso ci si chiede se sia o menodopoè uno dei volti più amati dal pubblico televisivo italiano. Ogni giorno entra nelle case del pubblico con La Vita in Diretta, dove

Advertising

infoitcultura : Simona Branchetti contro Alberto Matano: 'Pessimo, chi è lo scorretto? - infoitcultura : Alberto Matano, il lutto che l’ha distrutto: era come un “padre” - infoitcultura : Simona Branchetti: “Alberto Matano mi accusa in diretta e si scusa in privato. Ecco cosa mi ha detto” - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Dopo lo sfogo in diretta di Alberto Matano, abbiamo intervistato Simona Branchetti, conduttrice di #Pomeriggio5 - infoitsalute : La vita in diretta: Alberto Matano in lacrime -