Tim-Kkr, il fondo di Bin Salman entra in partita. Pietro Labriola nuovo ad (Di martedì 11 gennaio 2022) Pif, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita a cui fa capo il principe ereditario Mohammed Bin Salman, è il nuovo nome che potrebbe entrare nella partita di Kkr per l'acquisto di Telecom Italia. La richiesta recapitata al Pif dalla società d'investimenti americana consisterebbe nel sindacare parte dell'operazione da oltre 35 miliardi di euro sull'ex monopolista della telefonia. A scriverlo è Repubblica che sottolinea che, in caso d'intesa, il socio finanziatore dell'Opa avrebbe quindi un ruolo passivo.

