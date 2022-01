Qualiano | a 14 anni in giro con una pistola | “Mi serve per autodifesa” Denunciato dai Carabinieri

(Di martedì 11 gennaio 2022). “Miper”. Con queste parole un 14enne, trovato in possesso di una, ha provato a giustificarsi con idella sezione radiomobile di Giugliano. I militari lo hanno individuato in via Di Vittorio, a, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

puntomagazine : #Qualiano, 14 anni e una #pistola nei pantaloni #news #cronaca #italia #campania - -

Ultime Notizie dalla rete : Qualiano anni

TERRANOSTRA | NEWS

altro arresto. A finire in manette un 50enne del posto che dovrà rispondere del reato di ... In tutti questi, però, la donna aveva fatto perdere le proprie tracce fino a quando i ...altro arresto. A finire in manette Matteo Sgariglia, 54enne del posto che dovrà ... In tutti questi, però, la donna aveva fatto perdere le proprie tracce fino a quando ieri i Carabinieri ...Dovrà rispondere di evasione la 47enne di Qualiano arrestata dai Carabinieri della locale stazione. Era ai domiciliari e nonostante ...QUALIANO – Dopo Giugliano in Campania, anche Qualiano opta per la chiusura delle scuole dal 10 al 15 gennaio. Si tratta di un provvedimento assunto dal sindaco De Leonardis che, di comune accordo con ...