Può lo smartphone riconoscere se parlo e ascoltare cosa dico?

Leggi su navigaweb

(Di martedì 11 gennaio 2022) Quante volte ci sarà capitato di ritrovarci, tra i banner o i suggerimenti di un social o di un e-commerce, uno prodotto di cui avevamo appena parlato con un amico o con un parente? Questo viene portato spesso come esempio di spionaggio da parte dei telefoni moderni (Android e iPhone), visti come dei microfoni spia che restano sempre accesi e ascoltano tutto quello che diciamo senza il nostro permesso. Ovviamente non dobbiamo credere subito a tutte le teorie complottistiche infondate che ci vengono propinate! Nella seguente guida vi mostreremo la verità sulla raccolta dei dati effettuata da qualsiasi telefono, come funziona il microfono sugli(e i relativi permessi) e come fa un'azienda a sapere in anticipodesideriamo ovogliamo comprare a breve. LEGGI ANCHE -> Come capire se ti spiano il cellulare Siamo tutti ...