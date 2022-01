(Di martedì 11 gennaio 2022) E' . Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una ...

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - repubblica : Morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli - DarthDamius : RT @Agenzia_Ansa: Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - ADesideri : RT @euronewsit: È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disfunzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto presidente

Leggi anche Addio a David Sassoli,a 65 anni ildel Parlamento europeoE'ildel Parlamento europeo David Sassoli. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema ...(La Repubblica) Nel 2009 sceglie la politica, iscrivendosi al Partito Democratico e con la sua prima elezione a Bruxelles con 400.000 preferenze nella circoscrizione nel Centro Italia È morto David ...Morto David Sassoli, presidente del parlamento Ue. Dal tg a strasburgo, era ricoverato in Italia. Aveva 65 anni È morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Lo ha annunciato il suo po ...