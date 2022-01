“Mi fanno male”: lo sfogo di Tommaso Zorzi su alcune critiche. E sul futuro… (Di martedì 11 gennaio 2022) Il vincitore della passata edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano in cui ha affrontato molte vicende molto interessanti inerenti la sua vita privata e professionale. Tommaso Zorzi sulle critiche ricevute dalla comunità LGBT Tommaso Zorzi si è esposto parlando del suo rapporto con la comunità LGBT in seguito ad alcuni attacchi ricevuti. L’ex gieffino ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano: “Perché una parte della comunità gay mi detesta? Credo per un odio nei miei confronti in quanto personaggio. Alle critiche sono abituato ma quelle di una parte della comunità LGBT+ mi fanno più male: mi sono sempre esposto, ci ho messo la faccia, ho supportato molte associazioni ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 11 gennaio 2022) Il vincitore della passata edizione del Grande Fratello Vip,, ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano in cui ha affrontato molte vicende molto interessanti inerenti la sua vita privata e professionale.sullericevute dalla comunità LGBTsi è esposto parlando del suo rapporto con la comunità LGBT in seguito ad alcuni attacchi ricevuti. L’ex gieffino ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano: “Perché una parte della comunità gay mi detesta? Credo per un odio nei miei confronti in quanto personaggio. Allesono abituato ma quelle di una parte della comunità LGBT+ mipiù: mi sono sempre esposto, ci ho messo la faccia, ho supportato molte associazioni ...

ignaziocorrao : I giornalisti, tra cui @reportrai3 , hanno ampiamente documentato che le certificazioni di caffè e cacao finanziate… - BCooperlo : @Abrams_BS @HuffPostItalia EEEEEEEEE come volevasi dimostrare, oltre che no va seio anche fascio, sovranista, analf… - MRZ1977 : RT @ros_916: Ieri a fine partita, c'era un ragazzetto che piangeva seduto sul suo seggiolino e mi sono rivista io da ragazzina che piangeva… - alltoohar : ma voi come mai mi dovete far vedere queste cose che poi io soffro come una dannata e mi fanno male tutti gli organi - PancakeItaliano : Ho le ginocchia così deboli, che se mi alzo dopo essere stata seduta per ore mi fanno un male bestiale. La vecchiai… -