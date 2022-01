L'Australia sta valutando l'autodichiarazione compilata da Djokovic (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - Novak Djokovic è tornato ad allenarsi sul cemento del Melbourne Park dopo che un tribunale federale ha accolto il ricorso contro la cancellazione del suo visto e ne ha ordinato il rilascio dal centro per migranti in cui era trattenuto. L'esito finale della partita contro il governo Australiano resta però incerto, così come la partecipazione agli Australian Open, il torneo che il 34enne serbo ha vinto nove volte e per il quale è stato nuovamente designato come testa di serie numero uno. La palla è ora al ministro dell'Immigrazione Australiano, Alex Hawke, che sta "studiando le carte" per valutare la possibilità di revocare il visto di lavoro concesso con un'esenzione alla regola della vaccinazione anti-Covid sulla base del fatto che Djokovic, convinto 'No vax', avrebbe avuto il Covid a metà dicembre. In particolare il governo ... Leggi su agi (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - Novak Djokovic è tornato ad allenarsi sul cemento del Melbourne Park dopo che un tribunale federale ha accolto il ricorso contro la cancellazione del suo visto e ne ha ordinato il rilascio dal centro per migranti in cui era trattenuto. L'esito finale della partita contro il governono resta però incerto, così come la partecipazione aglin Open, il torneo che il 34enne serbo ha vinto nove volte e per il quale è stato nuovamente designato come testa di serie numero uno. La palla è ora al ministro dell'Immigrazioneno, Alex Hawke, che sta "studiando le carte" per valutare la possibilità di revocare il visto di lavoro concesso con un'esenzione alla regola della vaccinazione anti-Covid sulla base del fatto che Djokovic, convinto 'No vax', avrebbe avuto il Covid a metà dicembre. In particolare il governo ...

