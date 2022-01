Inter | Inzaghi | Il 20 di agosto la favorita era la Juve | il primato sia da stimolo

Advertising

Inter : ?? | MISTER 5 partite, 1 solo risultato ?? Inzaghi premiato dalla @SerieA come Coach del Mese di Dicembre ??… - SerieA : ??? @inter ???????? ??? #Inzaghi è il Coach of the Month di dicembre della #SerieATIM??! ???? #WeAreCalcio - Inter : Domani c'è la #SupercoppaFrecciarossa: le parole di mister Inzaghi e Handanovic alla vigilia di #InterJuventus - infoitsport : Inter, la difesa è il segreto di Inzaghi: oltre ai contrasti ora arrivano i gol - news24_inter : #InterJuve, #Inzaghi prova una formazione tutta d'attacco ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Inzaghi

Probabili formazioni Bologna/ Diretta tv: attacco 'corto' perSituazione sicuramente più difficile per Sinisa Mihajlovic, che dovrà fare i salti mortali per disegnare la formazione ...L'parte favorita se non altro per la classifica della Serie A, ma una finale secca riserva sempre sorprese e Simone, chiaramente, non si fida della Juventus. Il 20 agosto i pareri ...Dirigenti dell'Inter al lavoro per il doppio colpo dal Sassuolo: nel mirino Frattesi e Scamacca. Tutti i dettagli ...Per il centrocampista Marotta sta giocando d'anticipo sul Napoli, che in estate potrebbe cedere Fabian Ruiz al Manchester United. La Salernitana aspetta ...