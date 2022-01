Grande Fratello Vip 6, Patrizia Pellegrino: “ecco cosa mi ha detto Alex Belli su Soleil Sorge (Di martedì 11 gennaio 2022) Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6 hanno sempre finto: lo ha rivelato Patrizia Pellegrino durante una diretta su Instagram. Patrizia Pellegrino ha affermato che tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6 è stata tutta una messa in scena: a confessarlo alla showgirl campana sarebbe stato lo stesso ex concorrente del reality. Patrizia ha rivelato il presunto inganno durante una diretta su Instagram. La storia tra Alex Belli e Soleil Sorge ha tenuto banco per i primi tre mesi del reality, il presunto flirt tra i ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 gennaio 2022)alVip 6 hanno sempre finto: lo ha rivelatodurante una diretta su Instagram.ha affermato che traalVip 6 è stata tutta una messa in scena: a confessarlo alla showgirl campana sarebbe stato lo stesso ex concorrente del reality.ha rivelato il presunto inganno durante una diretta su Instagram. La storia traha tenuto banco per i primi tre mesi del reality, il presunto flirt tra i ...

