Golf | Jacopo Vecchi Fossa | “Voglio puntare in alto | ma anche divertirmi Manassero? Tornerà come un tempo”

(Di martedì 11 gennaio 2022), per larga misura, è uno dei maggiori protagonisti del 2021istico italiano. Dopo aver iniziato l’anno appena dentro i primi 900 del mondo, ha effettuato una scalata prodigiosa che lo ha innalzato fin quasi alle porte della top 400. Da 890 a 424, in particolare, sono 466 posizioni,se poi, per i soliti movimenti di fine anno, il 2022 l’ha iniziato da numero 464. Ora che è passato sul Challenge Tour dopo una stagione trionfale sull’Alps Tour, il classe ’94 di Reggio Emilia mette nel mirino nuovi obiettivi. Di questo e della sua storia diista racconta in questa intervista. Possiamo dire che questo 2021 sia stato praticamente perfetto, con 400 posizioni e più scalate nel ranking e la carta conquistata conquistata per il Challenge Tour. “Assolutamente. ...