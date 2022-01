GF Vip, Gianmaria accusa Soleil: “Hai organizzato una paparazzata con Iannone”, ma lei fa altrettanto (Di martedì 11 gennaio 2022) Gf Vip, Gianmaria accusa Soleil di aver organizzato finti gossip e lo stesso fa la concorrente: “Hai organizzato una paparazzata con Iannone”. La puntata di lunedì 10 gennaio del GF Vip si è conclusa con al televoto Carmen Russo, Soleil e Federica Calemme. Alfonso Signorini ha aperto la diretta, mostrando quanto accaduto in settimana. Dopo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 11 gennaio 2022) Gf Vip,di averfinti gossip e lo stesso fa la concorrente: “Haiunacon”. La puntata di lunedì 10 gennaio del GF Vip si è conclusa con al televoto Carmen Russo,e Federica Calemme. Alfonso Signorini ha aperto la diretta, mostrando quanto accaduto in settimana. Dopo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

