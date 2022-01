FormulaE | calendario Mondiale 2022 | tutte le date e gli E-Prix Dove seguirla in tv

(Di martedì 11 gennaio 2022) Si avvicina il via dell’edizionedella Formula E, categoria che scatterà a fine gennaio in quel di Diriyah (Arabia Saudita). Cresce l’attesa per il secondo anno di questo campionato con lo status di, una realtà che negli ultimi due anni ha subito più volte dei continui cambi in seguito all’emergenza sanitaria. L’Italia sarà presente con Antonio Giovinazzi (Dragon-Penske) e con il confermatissimo round di Roma, tappa che si svolgerà come sempre nel quartiere dell’EUR. L’appuntamento nel Bel Paese è previsto per aprile dopo la trasferta di Città del Messico ed il doubleheader arabo che inaugurerà il campionato. Vancouver (Canada) e Seoul (Corea del Sud) compaiono nelprovvisorio che potrebbe subire dei cambiamenti come accaduto nel 2020 e nel 2021. Resta confermata la manifestazione di Montecarlo, Berlino, New ...

Ultime Notizie dalla rete : FormulaE calendario

