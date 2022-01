Emily in Paris, confermata ufficialmente la terza e quarta stagione (Di martedì 11 gennaio 2022) Buona notizia per i fan della serie romantica Emily in Paris, creata da Darren Star e distribuita sulla piattaforma Netflix dal 2 ottobre 2020. Infatti, ieri con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, Lily Collins, che veste i panni della protagonista Emily Cooper, annuncia che sarà girata una terza e addirittura una quarta stagione! … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 11 gennaio 2022) Buona notizia per i fan della serie romanticain, creata da Darren Star e distribuita sulla piattaforma Netflix dal 2 ottobre 2020. Infatti, ieri con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, Lily Collins, che veste i panni della protagonistaCooper, annuncia che sarà girata unae addirittura una! … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

NetflixIT : In Emily in Paris uno non è mai abbastanza: la serie è stata ufficialmente rinnovata per altre due stagioni ? - cardighar : pensavo che la prima stagione di emily in paris fosse brutta ma ragazzi miei questa seconda stagione sta davvero da… - Diregiovani : Non è di certo una sorpresa, dopo aver visto il finale di #EmilyInParis2. Ecco dove eravamo rimasti ??… - UmaLavigneana : Marquei como visto Emily in Paris - 2x3 - Bon Anniversaire! - Rita_Erreway : RT @NetflixIT: In Emily in Paris uno non è mai abbastanza: la serie è stata ufficialmente rinnovata per altre due stagioni ? -