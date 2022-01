Davide Sassoli | è scomparso l’uomo dal sorriso e dai modi gentili Vederlo presiedere l’Assemblea di Strasburgo era motivo di tranquillità

Leggi su optimagazine

(Di martedì 11 gennaio 2022) La scomparsa di, il presidente del Parlamento Europeo,dale dai, sempre pacato ed equilibrato, ci ha colpiti profondamente.dici ha molto rassicurati in questi anni: in questa lunga fase della pandemia saperlo lì eradiinfatti si è battuto affinché il Parlamento Europeo rimanesse aperto e continuasse a essere operativo, sin dal marzo 2020, con dibattiti e votazioni a distanza. Primo Parlamento al mondo a farlo. Non sempre si è consapevoli fino in fondo di chi si ha di fronte, chi ti rappresenta in Europa, diamo sempre tutto per scontato, molte volte ...