Dakar 2022, classifica auto: Toyota in controllo della situazione, Al-Attiyah allunga ancora (Di martedì 11 gennaio 2022) classifica auto Dakar 2022 1 201 N. AL-Attiyah (QAT) M. BAUMEL (AND) Toyota GAZOO RACING 30:10:04 0:00:00 00:00:00 2 211 S. LOEB (FRA) F. LURQUIN (BEL) BAHRAIN RAID XTREME 30:49:09 0:39:05 00:00:00 3 205 Y. AL RAJHI (SAU) M. ORR (GBR) OVERDRIVE Toyota 31:08:48 0:58:44 00:00:35 4 221 O. TERRANOVA (ARG) D. OLIVERAS CARRERAS (ESP) BAHRAIN RAID XTREME 31:46:13 1:36:09 00:12:00 5 207 G. DE VILLIERS (ZAF) D. MURPHY (ZAF) Toyota GAZOO RACING 31:55:05 1:45:01 00:05:00 6 203 J. PRZYGONSKI (POL) T. GOTTSCHALK (DEU) X-RAID MINI JCW TEAM 31:56:08 1:46:04 00:00:00 7 208 V. VASILYEV (RAF) O. UPERENKO (LVA) VRT TEAM 31:58:37 1:48:33 00:05:00 8 209 M. PROKOP (CZE) V. CHYTKA (CZE) BENZINA ORLEN TEAM 32:14:32 2:04:28 00:07:00 9 223 S. ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022)1 201 N. AL-(QAT) M. BAUMEL (AND)GAZOO RACING 30:10:04 0:00:00 00:00:00 2 211 S. LOEB (FRA) F. LURQUIN (BEL) BAHRAIN RAID XTREME 30:49:09 0:39:05 00:00:00 3 205 Y. AL RAJHI (SAU) M. ORR (GBR) OVERDRIVE31:08:48 0:58:44 00:00:35 4 221 O. TERRANOVA (ARG) D. OLIVERAS CARRERAS (ESP) BAHRAIN RAID XTREME 31:46:13 1:36:09 00:12:00 5 207 G. DE VILLIERS (ZAF) D. MURPHY (ZAF)GAZOO RACING 31:55:05 1:45:01 00:05:00 6 203 J. PRZYGONSKI (POL) T. GOTTSCHALK (DEU) X-RAID MINI JCW TEAM 31:56:08 1:46:04 00:00:00 7 208 V. VASILYEV (RAF) O. UPERENKO (LVA) VRT TEAM 31:58:37 1:48:33 00:05:00 8 209 M. PROKOP (CZE) V. CHYTKA (CZE) BENZINA ORLEN TEAM 32:14:32 2:04:28 00:07:00 9 223 S. ...

Advertising

dakar : Stage 7 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Alexandre Giroud ?? Pablo Copetti All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - Gazzetta_it : Rivoluzione #Dakar: nelle moto Walkner nuovo leader, Sunderland adesso insegue. Il racconto della nona tappa - OA_Sport : #Dakar2022, risultati nona tappa quad: Pablo #Copetti domina lo stage e recupera 6 minuti a Alexandre #Giroud -