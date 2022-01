Covid: esperti Oms, 'servono vaccini più efficaci, aggiornare gli attuali contro varianti' (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos Salute) - vaccini in grado di prevenire le infezioni e la trasmissione di Sars-Cov-2, oltre alla malattia grave e al decesso, "sono necessari e dovrebbero essere sviluppati. Fino a quando tali vaccini non saranno disponibili e di pari passo all'evolversi del virus, potrebbe essere necessario aggiornare la composizione degli attuali vaccini contro Covid-19, per garantire i livelli di protezione raccomandati dall'Oms anche contro le varianti di preoccupazione, compresa Omicron e altre che potrebbero arrivare in futuro". Questa la raccomandazione aggiornata del Gruppo tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla composizione del vaccino anti-Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos Salute) -in grado di prevenire le infezioni e la trasmissione di Sars-Cov-2, oltre alla malattia grave e al decesso, "sono necessari e dovrebbero essere sviluppati. Fino a quando talinon saranno disponibili e di pari passo all'evolversi del virus, potrebbe essere necessariola composizione degli-19, per garantire i livelli di protezione raccomandati dall'Oms ancheledi preoccupazione, compresa Omicron e altre che potrebbero arrivare in futuro". Questa la raccomandazione aggiornata del Gruppo tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla composizione del vaccino anti-

