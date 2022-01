Covid | corrono i ricoveri in Lombardia | rischio zona rossa

Advertising

SicilianoSum : @Tiziana2219 @MarcoRCapelli @FmMosca @GiulioMarini2 @Smartitina @VisioneTv Di essere gonfio già si sa (è pieno di s… - tuttoatalanta : L'Eco di Bergamo: 'Corrono i ricoveri per il Covid. Lombardia, rischio zona rossa' - peppegall_ : @SpudFNVPN ma io credo che una delle limitazione più assurde è abbassare la capienza degli stadi a 5k persone. Allo… - Gorman_42 : @marycan81 @masaccio_ Sua figlia, vaccinata, ha un rischio covid inferiore a tanti altri che si corrono quotidianam… - TV7Benevento : Covid: Draghi, 'obbligo vaccino sulla base dei dati, over 50 corrono maggiori rischi'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid corrono

L'Eco di Bergamo

Il ministro Speranza sfodera un grafico nel quale si evidenziano i rischi chei non ... Il possibile approccio di diverso nella gestione del, Draghi lo rivendica dicendo però che 'è stato ...... i quali, secondo Draghi, "sostanzialmente, ci dicono che gli over 50maggiori rischi. E ... "19, Italia: obbligo di vaccino per gli over 50. Pass base per servizi e negozi Secondo Draghi, ...Nuova sospensione per il Covid e nuovi problemi per la Nuorese in Eccellenza ... I club dei centri più piccoli corrono il rischio di non ripartire». Soddu conferma la linea di pensiero espressa nelle ...«La Dad crea diseguaglianze» e «i problemi sono causati dai No vax». Mario Draghi spiega il decreto della settimana scorsa e al termine della conferenza stampa si scusa ...